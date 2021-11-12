 

Путин заявил о необходимости наращивать цифровую трансформацию в России

12.11.2021, 19:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что стране необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, для того, чтобы технологии будущего работали на россиян.

«Технологии искусственного интеллекта, действительно, стали частью нашей жизни, сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей», – отметил глава государства, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, передает ТАСС.

При этом Путин отметил, что «важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить ее устойчивое развитие».

Кроме того, глава государства поставил задачу вывести страну в число лидеров по использованию технологического потенциала.

«Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот и в современном мире выигрывает. Выигрывает в глобальной конкуренции. И мы обязательно должны быть здесь среди лидеров <…>», – подчеркнул Путин.

По его словам, нужно убирать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе при развитии искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что руководство страны утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы на 10 лет, государство за этот срок должно воплотить четыре проекта.



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