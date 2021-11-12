 

Правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

12.11.2021, 19:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвода.

До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, то можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после указанной даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.

Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и торговых мест с товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, указывается в документе. Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек.

Документ регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. По-прежнему, как указывается в документе, до 1 февраля будет достаточно ПЦР-теста.

Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России. 

Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Во Франции – максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом с 31 марта

15.09 / Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню

15.03 / Песков заявил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19

10.05 / В Киеве 11 мая возобновится проведение форумов “Украина 30”

28.05 / Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины против коронавируса

24.07 / Модуль «Наука» провел новую коррекцию орбиты

18.10 / ЦИК Киргизии заявил о необходимости повторных выборов в парламент до 2021 года

24.02 / «Оптимистичный» Джонсон рассчитывает вывести Великобританию из карантина в июне

04.02 / “В этот день хочу сделать вот такую хрень”. В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео

10.07 / Названа возможная подоплека ареста ингушского депутата Белхороева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика