Украинские силовики обстреляли ЛНР из тяжелой артиллерии

Подразделения украинских силовиков обстреляли район села Весняное в Луганской народной республике из 152-миллиметровой артиллерии, применение которой запрещено Минскими соглашениями, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Со стороны Вооруженных сил Украины с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с использованием тяжелого вооружения, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено. В 16:20 со стороны населенного пункта Причепиловка обстреляли село Весняное из артиллерийских орудий калибра 152 мм, выпустив четыре снаряда», — цитирует сообщение ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.

Ранее ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке.

До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.

Кроме того, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.