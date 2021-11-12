 

Собянин: переулкам Арбата добавят зелени, тишины и комфорта

12.11.2021, 19:12, Разное
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Благоустройство коснется переулков Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.

Собянин назвал переулки Арбата особым миром, где каждое здание – история. В то же время в этих переулках живут и работают тысячи людей, там расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, административные здания, бизнес-центры, высотка Министерства иностранных дел, отметил мэр.

Градоначальник пообещал бережное и аккуратное благоустройство. “Мы планируем добавить арбатским переулкам больше зелени, тишины и комфорта”, – сообщил Собянин.

Многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для парковки автомобилей оборудуют специальные карманы, на дорогах установят лежачих полицейских для снижения скорости.

Кроме того, в переулках Арбата появится 16 зарядных станций для электромобилей. Увидеть их на улицах Москвы можно все чаще.

Планируется восстановить историческую брусчатку, если ее обнаружат в ходе подготовительных работ. При благоустройстве сохранят канализационные люки, таблички и другие артефакты прошлого.

“Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение. На узких улочках фонари будут оснащены современными настраиваемыми линзами и шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов”, – рассказал Собянин.

Высказать мнение о проекте благоустройства арбатских переулков можно на платформе “Активный гражданин”.

Ранее Сергей Собянин рассказывал в своем блоге о создании центра авиамоделирования в районе Чертаново Центральное и продолжении благоустройства парка “Яуза”.



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