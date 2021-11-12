Мнение: Кровь износа – для вас!

Нашел, как я читаю первую главу Кровь Износа – своего фантастического триллера – еще 5 лет назад, на своем Ютуб-канале. Это для тех, кто просит “сначала дать послушать”. А так предложение, которое я сделал несколько дней назад – купить аудиокнигу, где я читаю ВСЮ свою повесть – встретило неожиданно отличный отклик. Поэтому под выходные предлагаю еще раз!

И так, о чем речь? фантастический роман-антиутопия, как раз “о будущем России”. Причем о недалеком – 20е годы. Там, правда, еще ни слова про ковид – ну да и без него, смею уверить, у нас тут есть о чем побеспокоиться. Роман называется “Кровь износа”, я ее публиковал частями в своем ЖЖ.

Книжка, сразу скажу – сплошной экшн, без рассусоливаний, в каждой главе что-то происходит, хотя начинается всё как бы с пустячка, с хохмы. Аннотация такая (лично я, когда выбираю книгу, всегда первым делом лезу читать аннотацию):

“Россия, ближайшее будущее. Безработный бывший пиарщик в поисках легкого заработка соглашается на “несложное” задание. Редакция развлекательного журнала “Конец света”, специализирующегося на конспирологических фейках о небывалом, поручает ему – во время пьяного зимнего безвременья всероссийских январских “каникул” в канун православного Рождества съездить на денек в крупный поволжский город и взять интервью у местного инженера ТЭЦ, предсказывающего “конец света”. Начинается водоворот странных и все более пугающих событий, но бедолага-пиарщик твердо и до последнего верит в то, что ничего страшного не происходит – ведь разве может быть что-то серьезное в наше время сплошного пиара и фейков? Кто же окажется прав – безумный инженер или трезвомыслящий рассказчик?”

Книгу я начитал сам – и не скажу, что это было легко! С удивлением обнаружил, что даже просто “читка” – это, в общем, весьма трудозатратное мероприятие, и актеры-чтецы не зря свой хлеб едят. Но, с другой страны, если читает сам автор – это, наверно, придает некий дополнительный интерес.

Повесть небольшая – 23 главы, слушать около 3 часов. Можно в пути, можно на кухне. Разве что рекомендация – не стоит это слушать в процессе какой-то сложной готовки: вы можете увлечься стремительным сюжетом с элементами триллера – и забыть в самый важный момент вытащить блюдо их духовки! Такие случаи уже бывали.

Я предупредил – поэтому претензии за подгорелый пирог не принимаются!

Теперь – технические детали. Закачать себе мою аудиокнигу и начать слушать уже сегодня – проще простого. Цена (я ее сначала написал, а потом еще и записал!) – демократическая: 300 р. Вы пишете мне или в личку, или на адрес [email protected], или просто в комменты, делаете заказ, переводите деньги – и я вам сразу же высылаю аудиофайл в формате mp3.

Велкам! Хотите заглянуть в будущее России, содрогнуться и не заметить, как пролетело 3 часа – обращайтесь!