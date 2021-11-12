Мнение: Кругом враги

Тема поддельных прививок усиленно вводится в оборот. Старт ей дал Гинцбург. Причина появления темы налицо: стратегия поголовной вакцинации провалена, а значит, нужно искать виновных. Все как обычно. Без отклонений.

Точно так же Путин с подельниками уничтожил социальную систему, а вместе с ней и систему здравоохранения, после чего любая инфекция запускала катастрофу, что мы, в общем-то, и наблюдаем. Не коронавирус такой злобный, а просто в России нет здравоохранения, оттого мы впереди планеты всей по смертности. Но Путин не виноват — он вообще в подвале сидит и как обычно ни при чем. Виноват вирус. Он такой, что просто ух. И летальность у него, и эта, как ее — контагиозность, и вообще, это враги нам его завезли. А враги — это вообще универсальное объяснение всему.

Так же и с вакцинацией. По всем ранее действовавшим методикам в очаге заражения никто никогда вакцинацию не проводит. Его изолируют, обрубают цепочки распространения — а вот потом да. В очагах (причем опять-таки, изолированных) вакцинируют тогда, когда внутри все обречены. Когда болезнь — уровня Эболы. Когда вероятность умереть такая, что вакцинация — это последняя надежда. Причем такая — не очень-то и сильная. Выжил — значит, повезло. Не выжил — так ты и так не должен был. У нас пропаганда, кстати, пользуется этим совершенно некорректным приемом, все время вспоминая историю с завезенной в Москву оспой. Но оспа — это точно не ОРВИ, это как сравнивать тактический ядерный боеприпас с гранатой Ф-1 по боевым свойствам.

ОРВИ — это не оспа и не Эбола, а потому сама по себе стратегия тотальной вакцинации внутри очага заражения, которым является вся территория страны, очевидно провальна. Она провальна везде, где ее применяют, разница лишь в степени и уровне разрушенности здравоохранения. В России этот уровень просто фатальный — оттого и результаты.

Но нужно ведь на кого-то списать, поэтому и появился «кейс» поддельных прививок. Самый характерный пример: «…Доцент Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Ольга Широкова скончалась 29 октября от осложнений, вызванных COVID-19. Проректор ОмГМУ Николай Николаев заявил, что у нее имелся поддельный сертификат о вакцинации…» И всё: раз вакцинировался и умер — то это потому, что подделал сертификат. А вот не подделывал бы — и жил бы себе припеваючи. Поэтому теперь всех умерших после прививки будут записывать в «поддельщиков», а для этого нужно ввести в оборот тему фальсификаций. И решение найдено: аналогов не имеющие вакцины реабилитированы, продолжаем колоться. А кто не укололся — тот умрет. План по прививкам сам себя не выполнит, миллиарды сами себя не заработают.

Снова и снова: стратегия, основанная на массовой вакцинации, не работает. Нигде не работает, ни у нас, ни на Западе. Она ошибочна. Она противоречит всем ранее работавшим правилам и нормам: от спешного создания самой субстанции (и неважно, чьего производства — Пфайзер или Гамалеи) и введения ее в оборот без должной проверки, до методики самой вакцинации — внутри зараженной территории.

Но цель, как уже неоднократно говорилось — это не здоровье людей. Это получение ими меток лояльности: QR-кодов. С последующей бесконечной ревакцинацией и переподтверждением. До тех пор, пока в живых не останутся отобранные для жизни в новой нормальности. Никаких других задач западная (и, соответственно, российская) концепция не решает.

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