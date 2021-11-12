Мнение: Саудовская коалиция сдает западное побережье Йемена хуситам
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Один из самых быстро сбывающих прогнозов https://colonelcassad.livejournal.com/7210675.html
Ждать до конца года не пришлось – уже сегодня саудовская коалиция стремительно драпанула на юг, сдав часть западного побережья Йемена хуситам.
Все завоевания операции 2018-го года саудовская коалиция сдала за 1 день спустя 3 года. Ходейда за сутки из фронтового города резко стала глубоким тылом.
kilo 16. Только в боях за этот кусок дороги с воротами, саудовская коалиция потеряла несколько десятков ББМ и несколько сотен человек.
Ниже, кадры осенних боев 3-х годичной двности.
По факту, наступление на Ходейду, было последним крупным наступлением саудовской коалиции в Йемене с решительными целями.
Потерпев поражение в битве за Ходейду, саудиты потеряли оперативную инициативу в войну и она перешла к хуситам, которая уже с 2019-го года начали регулярно проводить наступательные операции против растянутого фронта интервентов.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет