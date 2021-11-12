Мнение: Саудовская коалиция сдает западное побережье Йемена хуситам

Один из самых быстро сбывающих прогнозов https://colonelcassad.livejournal.com/7210675.html

Ждать до конца года не пришлось – уже сегодня саудовская коалиция стремительно драпанула на юг, сдав часть западного побережья Йемена хуситам.

Все завоевания операции 2018-го года саудовская коалиция сдала за 1 день спустя 3 года. Ходейда за сутки из фронтового города резко стала глубоким тылом.



kilo 16. Только в боях за этот кусок дороги с воротами, саудовская коалиция потеряла несколько десятков ББМ и несколько сотен человек.

Ниже, кадры осенних боев 3-х годичной двности.

По факту, наступление на Ходейду, было последним крупным наступлением саудовской коалиции в Йемене с решительными целями.

Потерпев поражение в битве за Ходейду, саудиты потеряли оперативную инициативу в войну и она перешла к хуситам, которая уже с 2019-го года начали регулярно проводить наступательные операции против растянутого фронта интервентов.

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