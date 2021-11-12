Найдено объяснение вздрагиванию во сне

Люди иногда вздрагивают во время сна. Это наверняка происходило с каждым из нас. Но почему? Ученые попытались разобраться в данном вопросе.

Было проведено даже специальное исследование. В процессе наблюдений у специалистов возникло подозрение, что вздрагивание происходит в тот момент, когда в своих сновидениях человек начинает падать. Соответственно, мозг гефлекторно посылает сигнал мышечной системе.

Установлен еще один факт. Вздрагивание происходит всегда именно в момент засыпания. То есть, как раз тогда, когда может произойти конфликт между зонами мозга, отвечающими за отдых и бодрствования. Впрочем, данное явление еще требует дополнительных исследований.