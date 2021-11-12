Разработана новая технология производства экологически чистого топлива из аммиака

Аммиачное топливо всерьез рассматривается как альтернатива нефтепродуктам. Как сообщили ученые из университета в штате Висконсин (США), им удалось разработать эффективную технологию производства разообразного азотного топлива из самого обыкновенного аммиака.

По словам экспертов, получается экологически безопасное топливо. Его затем можно сжигать, не получая в отработанных газах тех химических соединений, которые привели к парниковому эффекту.

Также ученые напоминают об открытии метода запуска химической реакции при металлическом катализаторе, в результате которой высвобождается большое количество энергии и не образуются вредные газы. Подробно он описан в журнале Nature Chemistry.