Разработана новая технология производства экологически чистого топлива из аммиака

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12.11.2021, 19:00, Новости дня
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Аммиачное топливо всерьез рассматривается как альтернатива нефтепродуктам. Как сообщили ученые из университета в штате Висконсин (США), им удалось разработать эффективную технологию производства разообразного азотного топлива из самого обыкновенного аммиака.

По словам экспертов, получается экологически безопасное топливо. Его затем можно сжигать, не получая в отработанных газах тех химических соединений, которые привели к парниковому эффекту.

Также ученые напоминают об открытии метода запуска химической реакции при металлическом катализаторе, в результате которой высвобождается большое количество энергии и не образуются вредные газы. Подробно он описан в журнале Nature Chemistry.



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