 

Британские и словенские ученые создали Wi-Fi на быстрых нейтронах

12.11.2021, 19:00, Новости дня
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Использовать быстрые нейтроны для обеспечения беспроводной передачи данных предложили участники совместного проекта, осуществляемого учеными из Великобритании и Словении.

Уже создан рабочий экспериментальный вариант устройства с таким Wi-Fi, утверждают они. Вместо обычных высокочастотных радиоволн связь между двумя гаджетами установлена при помощи быстрых нейтронов.

Преимущество технологии состоит в том, что сигнал не ослабляется в результате прохождения сквозь различные физические препятствия, например, через стены или металлические конструкции. Таким образом, создан новый вид беспроводного соединения, который наверняка найдет для себя применение в производстве электронных гаджетов.



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