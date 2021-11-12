 

Кургинян возглавит русский культурный центр в Баку

12.11.2021, 18:51, Разное
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Известный российский политолог Сергей Кургинян назначен главой культурного центра при посольстве России в Азербайджане. 

«Я рад, что смогу внести свой вклад в продвижение русской культуры за пределами Родины. Азербайджан – это многонациональная страна, в отличие от многих бывших республик СССР, тут никогда не притесняли русский язык. Благодаря этому перед нами открываются потрясающие перспективы. Я уже встречался с господином Ильхамом Алиевым, он обещал поддержать меня во всех наших начинаниях. Мы будем показывать фильмы на русском языке, откроем дискуссионный клуб, организуем экскурсии для азербайджанской молодёжи в Россию. Кроме того, многие азербайджанские бизнесмены уже согласились стать спонсорами наших проектов. Я глубоко убеждён, что создание положительного образа России в Азербайджане, продвижение нашей культуры – это именно тот фундамент, на котором будет построена крепкая дружба между российским и азербайджанским народами», – заявил Кургинян.

В ближайшее время Кургинян выпустит на своём YouTube-канале цикл роликов, посвящённых культуре Азербайджана и роли азербайджанцев в истории России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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