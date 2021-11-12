Российские власти поддержат привитых пенсионеров крупной выплатой

Российские власти могут поддержать пенсионеров, которые привились против коронавируса, крупной выплатой. По разным данным, размер пособия составит 40 тысяч рублей.

Речь идет о пенсионерах возрастом старше 70 лет. Они могут рассчитывать на получение новой денежной выплаты. Такого мнения придерживается эксперт Яков Миркин. На единовременное пособие смогут претендовать пенсионеры, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19.

Как считает Миркин, новая выплата позволит простимулировать пожилых граждан сделать прививку. Из бюджета на соответствующую меру поддержки придется выделить порядка 12 миллиардов рублей. Эта сумма является не маленькой, но она сможет спасти жизни трем миллионам российских граждан.

В Минздраве сообщают, что от COVID-19 вакцинировались только половина пожилых россиян. Остальные по-прежнему рискуют своим здоровьем, передает портал «Политэксперт».

Медики напоминают, что на сегодняшний день только вакцинация может спасти человека от болезни и ее тяжелых последствий. Прививка на 100% не защищает от заражения, но она препятствует развитию серьезных осложнений.