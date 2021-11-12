Больным COVID-19 нужно в 5 раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии – Минздрав Украины

“Распространение штамма “Дельта” привело к увеличению потребления кислорода пациентами с COVID-19. Сейчас одному больному необходимо в 5–6 раз больше кислорода, чем во время весенней волны”, – отметили в сообщении.

Один из пиков потребления зафиксировали 7 ноября – 378,3 тонны в сутки. В среднем профильное предприятие производит 400 тонн в сутки.

“Во время этой волны в два раза возросло потребление баллонов с газообразным кислородом. 19 октября было потреблено 6841 баллон, а 7 ноября – 11 594 баллона. В среднем больнице хватает одного баллона газообразного кислорода всего на 15–30 минут работы”, – уточнили медики.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. “Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава.

По состоянию на 12 ноября в Украине подтвердили 3,1 млн случаев COVID-19, умерло 75,6 тыс. пациентов.

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