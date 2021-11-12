Как выбрать вкусную хурму

Плод обычной хурмы – с кожурой ярко-оранжевого цвета и более светлой мякотью. Хурма-королек – самая сладкая. Это плод, который развился из опыленных цветков. Внешне плоды этого вида округлые и более темного цвета – могут быть даже коричневатыми.

Фото: depositphotos.com

Некоторые сорта хурмы отличаются повышенной терпкостью – имеют так называемый вяжущий эффект. Это плоды острой формы. Приплюснутые и округленные – слаще. Они имеют минимальную терпкость.

При выборе хурмы нужно обратить внимание на целостность плодов. Они не должны быть треснутыми или подгнившими. Цвет должен быть однородным. Белесые или зеленоватые пятна свидетельствуют о том, что хурма была слишком рано собрана. Темно-коричневый – что она слишком долго лежала и уже начинает подгнивать.

Спелая хурма должна быть мягкой. Это касается и хурмы-королька, и небольшой по размеру инжирной хурмы. Исключение – шарон. Эти небольшие плоды твердые даже в самом спелом состоянии.

Фото: depositphotos.com

Хурму необходимо хорошо мыть, а лучше даже снимать кожуру, чтобы исключить попадание в организм вредных химикатов, которыми плоды могут обрабатывать как в процессе созревания, так и перед транспортировкой.

Хранить хурму нужно при комнатной температуре, но вдали от батареи, чтобы она не начала быстро портиться.

О полезных свойствах и потенциальном вреде хурмы можно узнать здесь.

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