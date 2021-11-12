Испания, Греция и Латвия сохранили возможность въезда для украинских туристов – Кулеба

“Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября. До этого все остается, как есть”, – заявил он.

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є.#ВакцинуйсяТаМандруй

МЗС продовжує працювати над збереженням свободи подорожей.

Усі умови в’їзду до Іспанії https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Кулеба сообщил, что условия путешествий украинцев в Грецию не меняются.

Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше.

А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей.

Усі умови в’їзду до Греції https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Латвия остается открытой для путешественников из Украины, которые полностью вакцинировались, добавил он.

Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше.

Збереження можливостей для подорджей громадян України — у пріоритеті роботи МЗС.

Усі умови в’їзду до Латвії https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Контекст:

Ранее свои границы оставили открытыми для украинцев Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания, Бельгия, Ирландия , Швеция, Франция и Словакия.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из “зеленого списка” путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией. В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе “отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников”, отмечается на сайте Совета ЕС.

При принятии решения о сохранении страны в “зеленом перечне” Совет ЕС руководствуется такими критериями: не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список государств, безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 12 ноября в Украине подтвердили почти 3,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 75,6 тыс. пациентов с COVID-19.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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