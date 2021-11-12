Нардеп Дануца обвинил эстонского бизнесмена Тедера во вмешательстве в работу украинской прокуратуры

“Пока еще на слуху история, связанная с кредитом под ТЦ “Скай Молл”, выданного государственным “Укрэксимбанком”, внесу кое-какую ясность. Как и ко многим другим народным депутатам, ко мне неоднократно обращались различные люди на тему противостояния эстонца Хиллара Тедера и [киевского бизнесмена Андрея] Адамовского. Я лично общался с десятками моих коллег по парламенту, которые так или иначе вовлекались в этот юридический маразм. История старинная (более 12 лет), конфликт корпоративный, сотни судебных решений, короче говоря, оба хороши. На мой взгляд, обоих следует отправить в места не столь отдаленные”, – написал политик.

Он заявил, что к нему обратились общественники и передали на изучение документы.

“С их слов, легально полученные, свидетельствующие о том, что за медийной атакой на президента Владимира Зеленского и нашу политическую силу стоит эстонский гражданин Хиллар Тедер. По большому счету, это могло быть вполне объяснимо: человек находится в состоянии корпоративного конфликта и таким образом пытается привлечь к проблеме внимание, но если б не одно жирное но. Из материалов следует, что сотрудники СБУ проникли в почтовый ящик эстонца Тедера в ходе расследования уголовного дела. Сделали, если верить материалам, это совершенно законно. Оценку этим материалам, кстати, дал суд, куда я обратился, но об этом ниже. Дальше начинается грязная политика. Выясняется, что Тедер переписывался длительное время с главой офиса президента Эстонии и фактически раздавал ему команды на тему куда идти, что делать, о чем говорить и с кем”, – сообщил Дануца.

Нардеп подчеркнул, что в переписке Тедера обсуждаются в том числе и взятки.

“Все эти высказывания официальных лиц в адрес украинских органов власти – хорошо спланированный эстонский гамбит. Эта переписка должна быть внимательно изучена украинскими и эстонскими правоохранителями – я уверен. В ней много чего неожиданного. Например, Тедер просит совет у бывшего (по состоянию на данную минуту) главы офиса президента Эстонии Tiit Riisalo на тему имеет ли смысл предложить экс-генпрокурору Юрию Луценко взятку, чтоб тот был максимально мотивирован помочь эстонской стороне. Размер обсуждаемой взятки – 25 миллионов долларов США. Такая форма общения – это тоже демократический стандарт? Кто-то удивляется, что так и было? Во то время в прокуратуре работал магазин, куда пускали тех, кто мог и хотел заплатить. Уверяю, в этой почте много чего полезного для правоохранителей”, – написал политик.

По его словам, Офис генпрокурора отказался открывать по этому поводу уголовное производство.

“Таким образом, я был вынужден обратиться в суд. На днях суд обязал офис ГП внести соответствующие ведомости в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – “ГОРДОН”). Очень не хочу, чтоб какие-то мошенники незаслуженно нападали на президента и нашу политическую силу. Буду держать этот вопрос на контроле. Не нужно раздавать взятки в Украине и не нужно делать из других идиотов. Не получится”, – подытожил Дануца.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216259737564712&id=1791280118

Контекст:

7 октября “Схемы” опубликовали видеосюжет, в нем говорится о том, что “Укрэксимбанк” в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты.

Как сообщили “Схемы”, “Укрэксимбанк” выдал кредит Брюховецкому, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ Sky Mall в Киеве, за который 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским.

ОГПУ открыл производство 19 октября по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, совершенное организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.

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