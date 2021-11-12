Кардиган с рисунком, вязаный жилет и черный берет: как комбинировать винтажные вещи с современной одеждой

Все мы знаем, что мода развивается по спирали. Идеи, которые дизайнеры воплотили в жизнь несколько десятилетий назад, с завидным постоянством возвращаются в тренды. Поэтому если вы извлечете содержимое бабушкиного сундука или маминого платяного шкафа, вы нисколько не удивитесь.

Там наверняка будет лежать одежда, которая в этом году снова напомнила о себе. Перед вами список некоторых повторений.

Вязаный жилет

Стиль преппи получил свою первую популярность в послевоенной Америке. Именно в то время студенты престижных вузов придумали стиль, подчеркивающий их интеллектуальные способности. Лоферы, белые носочки, клетчатые юбки, рубашки, галстуки – все это походило на строгую униформу. Если бы не предмет, который делал стиль преппи более расслабленным.

Речь идет о вязаном жилете с ромбовидным узором и треугольным вырезом на груди. В этом сезоне трикотажные жилеты стали настолько популярными, что появились в гардеробе у каждой второй модницы.

Плотный кардиган с рисунком

А вот еще одна милая вещица, которая наверняка пылится на дне сундука вашей бабушки. Речь идет о кардигане плотной вязки с узорами. Это могут быть разноцветные полосы, горох, клетка и даже аппликации в виде забавных зверушек.

Винтажные кардиганы идеально подходят для ношения в осенее-зимний период. Когда трикотажные изделия вернулись на пик моды, дизайнеры не могли не обратить внимания на эту почти забытую тенденцию.

Шелковые платки

Наши бабушки обожали носить шелковые платки. Причем, неважно где – на голове или на шее. Много лет подряд этот предмет гардероба считался весьма нафталиновым. Но в наши дни ценится любой креативный и яркий аксессуар, поэтому платки и косынки триумфально вернулись в тренды. Вы можете носить их вместо галстуков, повязывать на голове под подбородком или на затылке и даже украшать ручки сумок. Все зависит от вашего настроения.

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Куртка-авиатор

Эта вещь получила свою популярность среди военных летчиков, а несколько десятилетий позже закрепилась и в дамском гардеробе. Дубленки и кожаные куртки-авиаторы в наши дни являются прекрасной альтернативой пуховикам и надоевшим шубам. Носить их можно с любимыми джинсами, водолазками и ботильонами.

Водолазки

А вот еще одна модная трикотажная вещица, которая со времен 70-х годов слегка изменила свой внешний облик. Водолазка является универсальной вещью, но теперь она перестала считаться исключительно поддевкой под пиджак. В наши дни кашемировые водолазки в мелкий рубчик скорее напоминают тонкий свитер в рубчик и могут быть самостоятельным топом.

Берет

Если вести речь о головных уборах, то тут особняком стоят береты. Если вам нравится мода элегантных француженок, смело вводите этот аксессуар в свой гардероб. Носить берет лучше всего с пальто прямого кроя. Нижний слой образа могут составить джинсы, все та же водолазка или кашемировый свитер.