 

Популярные лекарства от гипертонии снижают риск развития диабета 2 типа

12.11.2021, 18:24, Разное
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Ученые из Оксфордского и Бристольского университетов проанализировали данные 19 международных исследований с участием около 146 тысяч человек, в которых оценивались отдельные классы гипотензивных препаратов. Наблюдения за добровольцами велись не менее 5 лет. Ученые также воспользовались данными 22 исследований, где изучалась потенциальная связь пяти основных типов лекарств от давления с риском диабета. 

В целом, регулярный прием всех типов препаратов показал ожидаемый терапевтический эффект — в среднем у добровольцев систолическое (верхнее) давление снизилось на 5 мм рт. ст. Но главным открытием было то, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) снижает относительный риск развития диабета 2 типа на 16%.

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У других типов препаратов от давления такого профилактического эффекта не оказалось. Ученые обнаружили также, что бета-блокаторы и тиазидные диуретики фактически повышают вероятность развития диабета, несмотря на то, что хорошо помогают предотвратить риск инфаркта и инсульта.

«Препараты имеют качественно и количественно различные эффекты на диабет, вероятно, из-за их различных побочных эффектов», — отметили авторы метаанализа.

По мнению ученых, эти результаты должны быть использованы для обновления руководств по лечению артериального давления и профилактике диабета. В частности, при выборе гипотензивных препаратов врачи должны учитывать риск развития диабета у пациента.



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