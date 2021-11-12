В Подмосковье полиция начала поиски пропавших иностранных студентов

Правоохранительные органы ведут поиски пропавших в подмосковном Пущине шестерых студентов-иностранцев, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Заявление о пропаже в полицию поступило от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития ушли и до сих пор не вернулись шестеро студентов-иностранцев.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчин», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Начата доследственная проверка по факту пропажи студентов, по ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.