Католическое и мусульманское духовенство разделило позицию РПЦ о противозачаточных таблетках

В католической церкви и мусульманстве, как и в православии, считают, что любые неестественные способы контрацепции – это грех, рассказали газете ВЗГЛЯД представители данных конфессий.

Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что использование противозачаточных таблеток в Русской православной церкви считают грехом. В случае, если человек считает себя верующим, то он должен осознать это, прийти и покаяться.

«Учение католической церкви тоже считает контрацепцию греховным явлением. Во-первых, потому что многие контрацептивные средства имеют абортивное действие, а аборт – это серьезнейший, тяжелейший грех. Во-вторых, потому что контрацептивные средства отделяют сам акт сексуальной близости от рождения детей. То есть отделяют акт от его главной цели, таким образом снимая ответственность людей друг перед другом», – говорит представитель католической церкви, священник Кирилл Горбунов.

Он объясняет, что на протяжении всей истории человечества люди доверяли друг другу свою жизнь, открывались сексуальным отношениям, подразумевая, что любая близость может быть связана с рождением детей. И только во второй половине XX века это кардинально изменилось, когда люди массово начали избегать данного результата сексуальной близости. Это, по его словам, привело, по крайней мере в Западном мире, к быстрому разрушению института семьи.

«В виду всего этого, церковь считает контрацепцию грехом. При этом не является греховным использование естественных циклов, когда известно, что в какой-то момент телесная сексуальная близость не приведет к зачатию. Но искусственные способы недопущения зачатия, с точки зрения католической церкви, являются греховными: противоречащими закону божьему и истинной природе человека», – заключил священнослужитель.

В свою очередь, глава мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев рассказал, что в мусульманстве также не одобряют использование контрацепции, в том числе противозачаточных таблеток женщиной.

«Мы относимся к этому точно так же. Прерывать или предотвращать беременность нельзя. Человек выходит замуж, женится для того, чтобы создать семью, чтобы произвести потомство. Просто так встречаться нельзя, это грех», – считает муфтий.

Ранее ученые из Университета Гента в Бельгии провели исследование, благодаря которому выявили, что длительное использование противозачаточных таблеток повышает риски сердечного приступа и удара среди женщин.