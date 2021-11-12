 

Главы МИД РФ и Франции обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

12.11.2021, 18:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия на заседании в Париже сообщила о необходимости разрешения проблемы миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии путем диалога и на основе норм международного гуманитарного права, сообщили в МИД России.

Российская сторона сообщила о необходимости разрешения проблемы миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии путем диалога и на основе норм международного гуманитарного права, сообщили в МИД России.

«При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны.

Ранее сообщалось, что число попыток нелегального перехода белорусско-польской границы за последние дни значительно снизилось.

Кроме того, Белоруссия заявила об ожидании от ЕС шагов для совместного решения ситуации с мигрантами. Там также указали на намерение Варшавы и Вильнюса получить больше денег в ситуации с мигрантами.

Между тем врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.



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