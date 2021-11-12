 

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

12.11.2021, 18:18, Разное
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Известный российский писатель-сатирик, драматург и телеведущий Виктор Коклюшкин скончался в пятницу. На момент смерти ему было 75 лет.

По предварительным данным СМИ, причиной кончины артиста стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин – автор более десятка книг, рассказов, повестей и романов. Его монологи читали самые знаменитые юмористы России, такие как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.



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