 

Россиян будут сажать в тюрьму за подделку сертификата о прививке от коронавируса – адвокат

12.11.2021, 18:18, Разное
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Эпидемия коронавируса в мире продолжается второй год, и людям все еще так и не удалось остановить распространение этого нового опасного заболевания. Ежедневно в мире умирают тысячи людей. Остановить это, по данным ВОЗ, можно только в случае достижения высокого процента вакцинации населения. К сожалению, в некоторых странах, вакцинация идет слишком медленно. Тем временем вирус мутирует.

В России продолжается бесплатная вакцинация от нового опасного вируса SARS-CoV-2. Сделать прививку можно в каждой поликлинике по месту прописки. Настолько доступной прививка от коронавируса является, пожалуй, только в России. Однако многие граждане, несмотря на это, подделывают сертификаты.

Адвокат Ильдар Фазлеев напомнил, что за подделку и использование поддельных “кюар-кодов” и сертификатов о вакцинации от коронавируса россиянам может грозить уголовная ответственность. За это гражданам может грозить штраф до 80 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что в России может быть разработан законопроект по введению QR-кодов о вакцинации от коронавируса для поездках на транспорте, походов в рестораны и торговые центры.



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