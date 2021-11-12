 

Ученые предложили новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера

12.11.2021, 18:06, Новости дня
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Ученые из университета в Торонто (Канада) предложили использовать музыкальную терапию для облегчения состояния людей, страдающих от болезни Альцгеймера.

В процессе исследований им удалось установить, что прослушивание любимых песен и мелодий в значительной мере снимает симптомы заболевания, от которого страдает много людей в старшем возрасте.

Эксперименты проводили в группе добровольцев из 14 человек, отмечают ученые. Улучшений стали заметными после трех недель терапии, суть которой состояла лишь в том, чтобы человек в течение одного часа в день слушал любимую музыку. Также было доказано, что при этом активируются важные участки коры головного мозга, именно те, которые оказываются пораженными болезнью Альцгеймера.



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