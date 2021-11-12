Немецкие ученые исследовали эволюцию гигантских моллюсков мелового периода

В распоряжении немецких ученых оказались останки 154 гигантских моллюсков-аммонитов, обитавших на нашей планете в конце мелового периода. В данном случае, их интересовал процесс эволюции, в результате которых моллюски вырастали до гигантских размеров.

Представьте себе моллюска, диаметр которого составляет два с половиной метра. Такие размеры считались нормой в период рассвета аммонитов.

Ответ на вопрос о причинах таких размеров оказался очень простым. Моллюски, таким образом, защищались от своих естественных врагов, читают ученые. В то время на моллюсков охотились преимущественно хищники из рода Mosasaurus. Но если аммониты вырастали до определенного размера, их раковину просто невозможно было раскусить.