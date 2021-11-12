Стефанчук: Если сравнивать с теми главами Администрации Президента, которых я знал, Ермак – самый влиятельный

На вопрос, самый ли влиятельный Ермак из всех глав президентских администраций за годы независимости, Стефанчук отметил, что он знал только двоих.

“Вы спросили обо всех, а я вот всех и не знал. И уровень влияния мне оценить сложно. Но мне кажется, если сравнивать с теми главами Администрации Президента, которых я знал, мне кажется, да”, – сказал он.

Бацман уточнила, правда ли, что ни одно ключевое, важное решение в стране сегодня не принимается без Ермака.

“Я не могу сказать, что это правда. Но я знаю, что он влияет на принятие многих решений. Но мне кажется, что “каждое” – это перебор… Я не принимаю участия в принятии всех ключевых решений в стране. Это нормально. У меня есть своя сфера компетенции. Но, мне кажется, при тех решениях, которые принимаются, да, Андрей принимает активное участие”, – сказал Стефанчук.

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ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником Зеленского с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. Он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения предыдущего руководителя ОП, Андрея Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего офиса.

В ноябре 2020 года издание ZN.UA в одном из материалов назвало Ермака “вице-президентом”. Главный редактор издания Юлия Мостовая сказала, что это был сарказм. Таким образом, по ее словам, ZN.UA хотело отметить, что Ермак “постоянно выходит за пределы своих полномочий”. В том же году журналисты издания LB.ua спросили у Ермака, почему его называют вице-президентом. “Такие разговоры – давнишний прием, который используется в нашей политике: когда кому-то не нравится сплоченность команды, пытаются заниматься различными вбросами. Да, я – инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах, таких как, например, минские переговоры или [вопросы], связанные с региональной политикой”, – ответил он.

Экс-спикер Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков в октябре 2021 года говорил, что “даже расстановка должностных лиц на протокольных мероприятиях показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса президента”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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