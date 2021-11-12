Из “Дії” уберут возможность удаления COVID-сертификата

“Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из “Дії” в самый неподходящий момент. Так как кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию “удалить сертификат”, – написал Федоров.

По его словам, измененный функционал будет доступен в обновленной версии приложения.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

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