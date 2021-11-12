Украинская партия “Батьківщина” призвала власти Грузии вернуть Саакашвили Украине

“Мы призываем власти Грузии проявить политическую волю и принять мудрое решение. Мы призываем вернуть гражданина Украины Михаила Саакашвили на территорию Украины. Здесь он сможет получить должную медицинскую помощь, пройти реабилитацию и продолжить работу во благо своих двух родин – Грузии и Украины”, – говорится в заявлении.

В “Батьківщині” отметили, что “вот уже 43 дня весь мир с ужасом и грустью наблюдает за гонениями, которым подвергается в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили”.

“С бывшим президентом, политиком мирового уровня, лидером, который Грузия обязан многими реформами и нынешними достижениями, обращаются, как с опасным для общества преступником. Из обнародованных видеоматериалов, рассказов свидетелей и диагнозов врачей очевидно – речь идет об издевательствах, унижении чести и достоинства, нанесении непоправимого вреда здоровью заключенного политика”, – считают в политсиле.

В украинской партии подчеркнули, что “отдельные действия в отношении Михаила Саакашвили правозащитники квалифицируют как пытку”.

“Подобная ситуация недопустима! Это безобразие должно быть немедленно прекращено, а пленник совести – освобожден!”, – сказано в заявлении “Батьківщини”.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. Его возлюбленная, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько подчеркнула, что на данный момент голодовка продолжается.

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