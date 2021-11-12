В киевских электричках начнут проверять COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, – “Укрзалізниця”

Проезд во всех пригородных электропоездах Киевской области будет возможен при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

“Укрзалізниця” предупредила, что в случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса правоохранителями.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

В начале ноября сервис “Дія” и четыре медлаборатории в Украине – “Дила”, “Эскулаб”, “Смартлаб” и “Днепролаб” – начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Также в “Дії” появились детские COVID-сертификаты.

По данным Минцифры на 1 ноября, уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты.

С 8 ноября в Украине ввели сертификат о выздоровлении от COVID-19, получить его можно в “Дії”, документ действителен 90 дней.

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