Эх, не повезло кому-то — наскочили на таких же плутов

И таких плутоватых граждан оказалось целых полмиллиона. Прокололись эти мелкие мошенники с фальшивой вакцинацией. Никак не ожидали наивные российские покупатели фейковых справок, что все их данные более крупные проходимцы выложат в продажу. Причем недорого.

Сейчас даже младшие школьники знают о существовании даркнета. Для тех, «кто в танке», напомним, что сей теневой интернет-ресурс продает что угодно, включая и всё, что запрещено законом. Вот и появились данных тех самых хитрецов, коим казалось, что они удачно обвели вокруг носа Минздрав и в его лице — родное государство. А пострадают-то их собственные «носы» и не только. В тех базах можно почерпнуть всю персональную информацию о гражданах, покупавших поддельные сертификаты о вакцинации и справки о ПЦР.

Скорее всего, утечка произошла с сайтов, торговавших справками. Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб догадаться, для чего они были запущены. Вот и эксперты считают, что именно для этих целей, а еще и для будущего шантажа этих лохов.

Стоимость такой базы размером в тысячу строк всего $120 (примерно 8500 руб.). Входят в нее, как сообщает “Ъ”, «паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата». А стоимость сведений об одном из них где-то 30–40 руб.

Полмиллиона человек, проживающих только в Московском регионе, добровольно выложили о себе всё. А что происходит в других краях и областях нашей необъятной?

Об одном подобном ресурсе рассказал Игорь Бедеров, возглавляющий в компании T.Hunter департамент информационно-аналитических исследований. На этом сайте житель Севастополя реализовал справки по полторы тысячи руб. за штуку и продал уже свыше 9000 поддельных тестов.

Понятно, для чего народ скупал фальшивые сертификаты о прививках. Антиваксеры, готовые вымереть, как когда-то динозавры, но не прививаться, желали отдохнуть летом и в бархатный сезон со всеми удобствами на российских и зарубежных пляжах.

А уж при сообщениях о теперешнем локдауне, все кому повезло не попасть в ковид-госпиталь, решили, что они из породы бессмертных и чрезвычайно умных. Для них и создаются с регулярностью курьерского поезда всё новые ресурсы, торгующие поддельными сертификатами. Да и число «близнецов» портала «Госуслуги» растет день ото дня.

Однако не стоит забывать, что не только создателей нелегальных сервисов, но и граждан, чьи данные слили в базу, может вскоре поджидать уголовная ответственность, которая предусмотрена для купивших поддельный сертификат по ч. 3 ст. 327 УК РФ с максимальным отдыхом в местах лишения свободы до года, а для торговавших справками — по ч. 1 ст. 327 УК РФ — аж до двух лет.

Источники информации и картинок: kommersant.ru, invite.viber.com, smartik.ru

—