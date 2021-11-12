Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии

Никулинский суд Москвы в пятницу приговорил основателя компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, фигурирующего в «лондонском списке Титова», к семи годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве, сообщил его адвокат Роман Костенко.

«Суд решил признать Зотова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить наказание в виде 7 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор», – приводит ТАСС слова адвоката. Зотов взят под стражу в зале суда.

Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов был задержан в Москве по подозрению в хищении свыше 1 млрд рублей.

По данным следствия, ряд подконтрольных Зотову организаций заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. После этого более 3 тыс. были реализованы по стоимости гораздо выше фактической.

«Трансфин-М» – это одна из ведущих компаний на рынке лизинга России. В начале ноября 2019 года НПФ «Благосостояние» продало 100% «Трансфин-М» компании «ТФМ-Гарант», структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году Хорошевский суд Москвы на месяц арестовал Зотова, задержанного в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификацией документов.

Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с арестом Зотова. Отмечается, что Зотов входит в так называемый лондонский список омбудсмена Бориса Титова.

По мнению Титова, аресты вернувшихся бизнесменов приводят «к снижению уровня доверия предпринимателей, находящихся за рубежом, к возможности полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве в РФ без угрозы необоснованного давления, в том числе путем заключения под стражу».

Он попросил президента дать поручение Генпрокуратуре и следственным органам взять под особый контроль обоснованность арестов бизнесменов, возвращающихся в Россию для участия в следственных действиях.

Совет директоров «Трансфин-М» в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.