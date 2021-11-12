В ФРГ объяснили цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»

Заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на их привлечение к сертификации «Северного потока – 2» имеет одну цель – не допустить запуск трубопровода, сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Кто бы мог подумать! Заявка Киева на участие в сертификации «Северного потока – 2» имеет ясную цель – не допустить запуск трубопровода», – отметил Эрнст, передает ТАСС.

По его словам, он исходит из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. «На это он не имеет права», – подчеркнул депутат.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.