Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID с паспортом

Сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт, сообщила 12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», – цитирует политика ТАСС.

Она отметила, что новости из регионов о рекордных показателях вакцинации очень радуют. Голикова подчеркнула, что необходимо достичь коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не дать пандемии дальше развиваться в стране.

В Минздраве РФ заявили, что сертификат в случае ревакцинации препаратом «Спутник лайт» будет активироваться в день прививки, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Если говорить о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», документ о прохождении вакцинации появится на сайте Госуслуг через 21 день после введения второго компонента препарата, заявили в Минцифры РФ.

«Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», – сказал Кузнецов.