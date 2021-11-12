 

Около 30 объектов безопасности построят в Москве до 2024 года

12.11.2021, 17:24, Разное
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В Москве реализуется множество программ: например, “Мой район”, “Индустриальные кварталы”, “Безопасный город”. Название последней говорит само за себя. Эта программа направлена на комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории столицы.

Так, до 2024 года по программе “Безопасный город” построят 27 объектов: пожарные депо, здания полиции и другие важные службы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, за три года планируется ввести в эксплуатацию семь пожарных депо на 28 постов с общей численностью личного состава в 630 человек.

Новые пожарные депо строятся в столице каждый год. В частности, благодаря этому пожарным удается предупреждать чрезвычайные ситуации природного характера и минимизировать их последствия. Кроме того, появились новые рабочие места, улучшены условия подготовки личного состава.

“Москва активно занимается улучшением материальной базы правоохранительных органов”, – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что за последние 10 лет городские власти совместно с министерством внутренних дел привели в порядок, реконструировали и построили порядка 100 зданий управления МВД.

К слову, ранее Собянин посетил новое здание полиции в Бескудниковском районе (Бескудниковский бульвар, 9А). Строение площадью 5,4 тысячи квадратных метров возвели по индивидуальному проекту
за девять месяцев. Помимо основных кабинетов для сотрудников полиции здесь разместили стрелковый тир, конференц-зал и спортивную зону с тренажерами. Также здесь есть гараж на 12 машиномест.

“Здесь было здание 1965 года постройки, плохо приспособленное для работы полиции”, – напомнил Собянин во время открытия ОМВД.

Была благоустроена прилегающая территория. Здесь создан плац для построений, обустроена спортивная площадка для подготовки личного состава и парковка на 24 машины. Возле здания установлен памятник “Сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей”.



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