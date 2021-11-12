 

“Хартия” Игоря Чайки завершила важный этап инвестпрограммы

12.11.2021, 17:24, Разное
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В этом году Всероссийский экологический диктант приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. И не случайно. Согласно социологическим опросам, все больше молодежи проявляет интерес к теме бережного отношения к природе, раздельного сбора мусора и утилизации ТКО.

Так один из передовых региональных операторов по обращению с отходами – “Хартия”, принадлежащая Игорю Чайке – просветительскую деятельность давно сделал одним их важных направлений в своей работе. Совместно с общественными организациями и волонтерскими движениями регоператор проводит мастер-классы, устраивает специализированные конкурсы с экопризами, организует сбор вторсырья и последующую его отправку на предприятия.

Компания отметит День рециклинга не только экологическими акциями, но и завершением важного этапа инвестиционной программы в Ярославской области – запуском измельчителя крупногабаритных отходов на одной из мусоросортировочной станций.

Регион – один из лидеров в исполнении нацпроекта “Экология” и мусорной реформы – рассматривается как возможный участник пилотного проекта модернизации системы обращения с ТКО. Выбор в том числе обусловлен деятельностью в этом субъекте федерации компании “Хартия”. Всего за несколько лет, рассказал Игорь Чайка, в Ярославской области «проделана большая работа по замене контейнерного парка, внедрению системы раздельного сбора отходов, закупке техники для транспортировки и созданию и реконструкции действующих объектов размещения и утилизации ТКО». В частности, были отремонтированы свыше 1,3 тыс. мусорных площадок, установлены 23 тыс. контейнеров, планируется строительство мусоросортировочных комплексов в ряде областных центров. Установка же новейшего измельчителя в комплексе “Чистый город” – часть проводимой «Хартией» программы реконструкции данного объекта.

Оборудование предназначено для дробления таких сложных материалов, как металлоконструкции, автомобильные шины, строительные материалы и т.д. Введение в эксплуатацию установки позволит уже в ближайшее время сократить объемы захоронения крупногабаритных отходов почти в 2,5 раза. Инвестиции в проект “Хартии” составили свыше 23 млн рублей. Всего, как ранее заявляли в компании, объем финансирования инвестиционной программы по строительству и модернизации объектов обработки отходов в Ярославской области может составить около 5 млрд рублей.

Проекты компании Чайки в Ярославской, равно как и в Московской, Владимирской и Тульской областях, – часть масштабной государственной реформы, цель которой снизить захоронение отходов по стране с нынешних 95% на 25% к 2024 году и вдвое к 2030-му и увеличить переработку до 51% и 88% соответственно. Успехи определенно наметились. К примеру, все регионы присутствия «Хартии» признаны лидерами мусорной реформы по вкладу в создание экономики замкнутого цикла, динамике показателей обработки и утилизации, а также охвату населения раздельным сбором отходов. Однако, и это очень хорошо знают в “Хартии”, установка специальных контейнеров – лишь часть дела. Главное – выработать у россиян привычку сортировать мусор, чему во многом будут способствовать и экологические акции, проводимые по всей стране в канун Дня рециклинга.



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