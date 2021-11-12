 

Раскрыт механизм образования каменного угля

12.11.2021, 17:12, Новости дня
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Каменный уголь является результатом разложение органических материалов. Об этом известно каждому школьнику. Также все знают, что для образования угля необходимо очень много времени. Однако только недавно ученые раскрыли механизм прохождения данных химических реакций.

В процессе исследований удалось обнаружить группу бактерий, которые выделяют метан. А лишние атомы углерода в результате реакции выделяются как отходы в чистом виде. Вот вам и уголь.

Вероятно, если бы сегодня мировой экономике нужен был именно уголь, то наука могла бы предложить технологию быстрого его образования. Но все наоборот. Уголь уже никому не нужен. Теперь из него хотят делать метан. Однако это уже другая история.



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