 

Ученые рассказали о роли вулканов в судьбе императорских династий Китая

12.11.2021, 17:12, Новости дня
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Американские ученые сопоставили хронологию извержения вулканов в древнем Китае с периодами смены императорских династий в этой стране. Исследователи неожиданно для себя обнаружили очень много совпадений.

 В результате они пришли к выводу, что в Китае извержения вулканов могли воспринимать как некий знак свыше, по которому можно свергнуть императорскую династию.

Также эксперты напоминают, что крупные извержения сами по себе становились источником народных бедствий. Они приводили к массовым волнениям с соответствующими последствиями. Если же император опустил нестабильность внутри своих владений, даже небольшое извержение могла стать именно той искрой, которая приводит к большому взрыву.



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