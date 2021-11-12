Ученые рассказали о роли вулканов в судьбе императорских династий Китая

Американские ученые сопоставили хронологию извержения вулканов в древнем Китае с периодами смены императорских династий в этой стране. Исследователи неожиданно для себя обнаружили очень много совпадений.

В результате они пришли к выводу, что в Китае извержения вулканов могли воспринимать как некий знак свыше, по которому можно свергнуть императорскую династию.

Также эксперты напоминают, что крупные извержения сами по себе становились источником народных бедствий. Они приводили к массовым волнениям с соответствующими последствиями. Если же император опустил нестабильность внутри своих владений, даже небольшое извержение могла стать именно той искрой, которая приводит к большому взрыву.