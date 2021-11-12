В Чите задержан школьник, назвавший Штирлица вымышленным героем

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту фальсификации истории учеником 10-го класса одной из читинских школ. 9 ноября он заявил, что советский разведчик Макс Отто фон Штирлиц никогда не существовал в реальности.

Как сообщают забайкальские СМИ, инцидент произошёл 6 ноября во время онлайн-урока патриотического воспитания. Учитель призвала учащихся брать пример с таких героев, как Чапаев, Матросов и Штирлиц. После этого 16-летний Григорий К. нажал кнопку ответа и сказал, что Штирлиц – вымышленный персонаж. Его заявление услышал весь класс.

«Я сначала не поняла, что это идеологический выпад. Начала объяснять, что фамилия «Штирлиц» действительно вымышленная, а на самом деле героя звали Максим Исаев. Но Григорий назвал и это выдумкой. Его поддержали некоторые одноклассники. Я не понимаю, где мы могли так упустить наших детей», – сокрушается учитель Екатерина Козлова.

До инцидента Григорий был на хорошем счету, учился без троек и даже вступил в «Юнармию». Органы опеки и попечительства намерены проверить условия, в которых воспитывался несовершеннолетний. До окончания проверки он будет находиться в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Поскольку из-за возраста подросток не может нести уголовную ответственность за фальсификацию истории, дело будет прекращено. Григорию может грозить перевод в специальное воспитательное училище закрытого типа на срок до двух лет. Директор школы отстранён от работы до окончания расследования.

Школам Забайкалья рекомендовано пересмотреть учебные планы по истории и патриотическому воспитанию.

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