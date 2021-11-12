 

В Чите задержан школьник, назвавший Штирлица вымышленным героем

12.11.2021, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту фальсификации истории учеником 10-го класса одной из читинских школ. 9 ноября он заявил, что советский разведчик Макс Отто фон Штирлиц никогда не существовал в реальности.

Как сообщают забайкальские СМИ, инцидент произошёл 6 ноября во время онлайн-урока патриотического воспитания. Учитель призвала учащихся брать пример с таких героев, как Чапаев, Матросов и Штирлиц. После этого 16-летний Григорий К. нажал кнопку ответа и сказал, что Штирлиц – вымышленный персонаж. Его заявление услышал весь класс.

«Я сначала не поняла, что это идеологический выпад. Начала объяснять, что фамилия «Штирлиц» действительно вымышленная, а на самом деле героя звали Максим Исаев. Но Григорий назвал и это выдумкой. Его поддержали некоторые одноклассники. Я не понимаю, где мы могли так упустить наших детей», – сокрушается учитель Екатерина Козлова.

До инцидента Григорий был на хорошем счету, учился без троек и даже вступил в «Юнармию». Органы опеки и попечительства намерены проверить условия, в которых воспитывался несовершеннолетний. До окончания проверки он будет находиться в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Поскольку из-за возраста подросток не может нести уголовную ответственность за фальсификацию истории, дело будет прекращено. Григорию может грозить перевод в специальное воспитательное училище закрытого типа на срок до двух лет. Директор школы отстранён от работы до окончания расследования.

Школам Забайкалья рекомендовано пересмотреть учебные планы по истории и патриотическому воспитанию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Мнение: Всё готово для борьбы с ковидом!

17.06 / В Гонконге внесли российский «Спутник V» в список признаваемых в регионе вакцин

15.01 / Лиза Кудроу рассказала о начале съемок специального эпизода сериала “Друзья”

02.07 / Наталья Водянова, Алессандра де Осма, Диана Крюгер и другие на модной вечеринке в Париже

26.06 / “Люблю каждого из вас”: Наргиз отметила коллег и призналась в любви поклонникам

03.04 / Что произошло за день 2 апреля

05.11 / Капсульный гардероб на холод: что в нем должно быть, чтобы одеваться стильно даже в морозную погоду

05.01 / Мнение: Chengdu J-20. Китайский истребитель 5-го поколения

20.05 / Аллергические заболевания как триггеры роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

26.01 / Когда государство называет себя Родиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика