Саакашвили поблагодарил Зеленского за разговор с премьером Грузии

“Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания в восстановлении моих жестоко попранных прав и принципиальную и бесстрашную позицию в отношении меня как личного заключенного воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов”, – заявил политик.

По словам Саакашвили, разговор Зеленского с премьером Грузии “имел очень принципиальный, но одновременно и человечный характер”.

Своей позицией и действием резидент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению ее президента. Спасибо моей любимой Украине, Спасибо мной любимому украинскому народу, Спасибо президенту Зеленскому!” – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/428315561997380

Контекст:

Зеленский провел разговор с Гарибашвили 12 ноября. Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Он акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. Его возлюбленная, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько подчеркнула, что на данный момент голодовка продолжается.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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