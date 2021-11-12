Кличко: Даже президент США не может контролировать мэра Вашингтона

“Я общался с американцами. И они говорят: даже самый влиятельный человек в мире, президент Соединенных Штатов никак не может влиять на мэра Вашингтона, которого избрали люди и которым подчиняется мэр”, – подчеркнул Кличко.

Он заявил, что сегодня в Украине центральная власть пытается взять под контроль местное самоуправление.

“Мы видим, какие сейчас “наезды” на других мэров. Я постоянно общаюсь с ними как глава Ассоциации городов Украины. Могу сказать: мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент. Это вопрос влияния на местных голов. Мэры не подчиняются вертикали. Они подчиняются исключительно людям, которые избрали их”, – сказал политик.

При этом Киев “трясут” в 10 раз больше остальных городов, добавил Кличко.

“Подозреваю, все делается для того, чтобы испортить репутацию. В рейтингах доверия-недоверия иногда Кличко ставят выше президента. Это может быть как-то неправильно воспринято. И намеренно делается так, чтобы снизить уровень доверия, очернить”, – предположил он.

Мэр столицы назвал политически мотивированными попытки разделить должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Кличко убежден, что в случае принятия закона о столице с такой нормой, как предложили нардепы от “Слуги народа”, коллапс управленческой системы может коснуться не только Киева, но и других областей.

“Есть пословица: если две хозяйки на кухне – обед будет испорчен. Сейчас мы подходим к выключателю – загорается свет, подходим к крану – течет вода. Утром встаем – мусор вывезен, убрано и т. д. Это большой механизм, который работает круглосуточно. Если будет сбой, это может привести к социальному напряжению в столице. А социальное напряжение в столице однозначно может повлиять на другие города и другие регионы. И в этом направлении это большая ошибка”, – заявил он.

По мнению глава партии УДАР, такие важные изменения, как предполагает законопроект о столице, нужно отправлять на экспертизу в авторитетные европейские институции.

“Наша ключевая цель – быть частью европейского сообщества. Если мы хотим, чтобы наши законы соответствовали европейским стандартам – перед тем, как вносить их в Верховную Раду, пожалуйста, отправьте эти законы в Венецианскую комиссию, Совет Европы. Получите выводы и замечания. Ошибки могут быть очень болезненными и будут дорого стоить не только Киеву, но и стране”, – заявил Виталий Кличко.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

В парламенте было зарегистрировано еще три альтернативных проекта о внесении изменений в закон о столице, но их Рада не рассмотрела.

Осенью 2020 года Кличко снова победил на выборах мэра Киева – в первом туре.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год.

2 ноября член комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от “Слуги народа” Виталий Безгин заявил, что в Верховной Раде собирают подписи для рассмотрения законопроекта о столице по специальной процедуре.

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