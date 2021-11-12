 

Лечил Брежнева, Андропова и Ельцина. Умер известный российский кардиолог Евгений Чазов

12.11.2021, 16:50, Новости дня
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“Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране [России], в Европе и США”, – говорится в сообщении министерства.

Контекст:

Евгений Чазов в 1967-1986 годах возглавлял 4-е управление при Минздраве СССР (так называемую “Кремлевскую больницу”).

Среди его пациентов были генеральные секретари ЦК КПСС Леонид Брежнев и Юрий Андропов, маршал Георгий Жуков, писатель Константин Симонов, композитор Дмитрий Шостакович, президент Египта Гамаль Насер.

В 1968-1986 годах занимал пост заместителя министра здравоохранения СССР, в 1987-1990-х – министра.

В 1996 году в Кардиологическом центре, который он возглавлял, делали операцию на сердце президенту РФ Борису Ельцину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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