 

СБУ сообщила о подозрении бывшему министру энергетики Украины

12.11.2021, 16:50, Новости дня
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Подозрение сообщили по статье ст. 258-3 (содействие террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

“Следствием установлено, что должностное лицо в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издало ряд приказов, которыми назначило на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций “Л/ДНР”, – рассказали правоохранители.

По их информации, министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями “Л/ДНР”. В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд. грн.

“В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн. Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых правительств террористических организаций “Л/ДНР” на временно оккупированных территориях. Более того, это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению “Л/ДНР”, – уточнили в релизе.

В сообщении не назвали имя министра. С декабря 2014–го по апрель 2016 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возглавлял Владимир Демчишин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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