Во время ДТП с подростками в Харькове водитель был под действием метадона, дело переквалифицировали – прокуратура

“Проведен химический анализ мочи водителя. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном”, – сообщил Чубенко.

По его словам, в связи с этим уголовное производство переквалифицировано с ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) на ч.2 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины. “Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП, совершенное в состоянии наркотического или алкогольного опьянения”, – пояснил Чубенко.

Он сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения водителю в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Контекст:

Днем 11 ноября на пешеходном переходе в Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный свет, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Водителя задержали, дети попали в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Полиция подозревала что водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Также Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.

По информации полиции, водитель внедорожника в мае этого года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на один год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто.

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