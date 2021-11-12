 

ЕС призвал не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко остановить транзит газа в Европу

12.11.2021, 16:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпекулировать и воспринимать всерьез заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об отключении Европы от российского газа, идущего через республику, в случае введения новых санкций против Минска, не следует, сообщил в пятницу в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду. Если он отключит газ, это повредит народу Белоруссии, это повредит имиджу Белоруссии, и это повредит поставщику газа (России – прим. ВЗГЛЯД), что он вряд ли хочет сделать», – приводит ТАСС слова Стано.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что ЕК считает отключение Белоруссией стран Евросоюза от российского газа этой зимой «сугубо гипотетической возможностью». «Возможность отключения газа Белоруссией – это сугубо гипотетическая возможность, поэтому мы предпочитаем не спекулировать на эту тему. Газ – это важный ресурс, он не должен становиться новым инструментом гибридных атак». «Мы видели эти угрозы и мы не позволим себя запугать», – подчеркнула она.

Что касается поставок энергоносителей в ЕС в целом, то, по словам Спинант, «Еврокомиссия уже объявила набор мер для защиты европейских потребителей от роста цен и обеспечения стабильности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «неперевариемых» санкций.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что ЕС не позволит президенту Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.



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