 

Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID

12.11.2021, 16:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.

«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – отметил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.

«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.

1 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.



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