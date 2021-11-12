Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.

«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – отметил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.

«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.

1 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.