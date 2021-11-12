Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2+2» обсудил вопросы о стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России, сообщил замглавы ведомство Александр Фомин.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ», – цитирует заместителя ТАСС.

Он заявил, что российские предложения по уменьшению рисков инцидентов все еще в силе. Во время встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по обстановке в Европе, ситуации на Ближневосточном регионе и на севере Африки.

Были затронуты темы стратегической стабильности и европейской безопасности.

Ранее Шойгу говорил о важности сотрудничества РФ и Франции для недопущения военных инцидентов.