 

Готка Даша выросла: что стало со звездой “Папиных дочек” Анастасией Сиваевой после сериала

12.11.2021, 16:30, Разное
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Большинство телезрителей знают 30-летнюю Анастасию Сиваеву благодаря роли в сериале “Папины дочки”. Там актриса сыграла вторую по старшинству дочку семьи Васнецовых. Загадочная и мрачная героиня артистки Даша на протяжении многих сезонах одевалась в готическом стиле и сменила имидж только в последних эпизодах ситкома. Однако “Папины дочки” закончились почти десять лет назад, а Сиваева давно пропала с экранов.

Анастасия связала свою жизнь с творчеством еще в детстве. В пять лет будущая актриса начала танцевала в ансамбле, через два года попала в модельное агентство Вячеслава Зайцева, а после стала подопечной Алексея Буланова. Когда родители отправили анкету дочери в “Мосфильм”, ее карьера закрутилась. Девочку позвали в “Улицу Сезам” и в “Ералаш”, а в 2004 году она получила первую роль в фильме, сыграв дочку главной героини в картине “Слова и музыка”.

За свою актерскую карьеру Сиваева сыграла в нескольких картинах, но главной ролью для нее стала Даша Васнецова. По первоначальной задумке, 16-летняя Анастасия должна была сыграть старшую гламурную дочь семейства, однако режиссер увидел ее в роли мрачного подростка. Несмотря на то, что играть свою депрессивную героиню Сиваевой было непросто, а ее образ в реальной жизни кардинально отличался от экранного, актриса прекрасно справилась с задачей.

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Публикация от Nastya Sivaeva (@sivaeva)

После “Папиных дочек” артистка снялась еще в нескольких фильмах, но так и не дождалась большой драматической роли, о которой мечтала. В последний раз Анастасия играла в кино в 2015 году, снявшись в фильме “Медведицы”. Вот уже несколько лет Анастасия не появляется на экранах и радует поклонников только редкими снимками в личном-инстаграм аккаунте. К тому же, Сиваева предпочитает держать подробности своей личной жизни в секрете.



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