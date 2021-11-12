Ретро-компьютер Apple продали за 400 тысяч долларов

Немного истории. Сорок пять лет назад компания Apple выпустила мелкую партию компьютеров. Они так и назывались – Apple-1. Всего вышло две сотни штук. На каждое из устройств была установлена весьма красноречивая цена – 666 долларов и 66 центов.

Все это – тени забытого прошлого, говорят эксперты. Однако и в наше время всплыл на поверхность один из тех самых первых Apple. На днях его продали с аукциона за 400 тысяч долларов США!

Во время торгов прозвучала информация о том, что таких же компьютеров во всем мире осталось примерно два десятка. И все они в рабочем состоянии. Кроме того. Известно, что 155 компьютеров Apple-1 из первых двух сотен лично собирали Стив Джобс и Стив Возняк. Ранее такие же компьютеры на аукционах продавали значительно дороже.