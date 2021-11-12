 

Терапевт Баранова рассказала, почему после вакцинации от COVID-19 вырабатывается недостаточно антител

12.11.2021, 16:04, Разное
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Терапевт Анна Баранова в рамках интервью рассказала, по какой причине после вакцинации от COVID-19 может вырабатываться недостаточный уровень антител. По словам медика, причина иногда кроется в стрессе.
У каждого человека индивидуально формируется иммунный ответ после перенесенной вакцинации. Плохое питание, окружающая экология и стресс могут повлиять на этот процесс. Сама по себе выработка антител является сложным иммунным процессом, который может ослабляться рядом факторов. Основными из них являются перенесенные инфекции, хронические патологии. К общему снижению иммунитета приводит авитаминоз. Он же ослабляет иммунную реакцию на вводимый препарат. В данном случае не привитому человеку при заражении будет тяжело справиться с болезнью.

Чтобы вакцинация была успешной, можно пройти обследование перед прививкой. Не каждый своеобразный «упадок сил» станет говорить о том, что иммунные механизмы нарушены. Важно в комплексе оценить, насколько выражены хронические патологии. Если они имеются, можно сдать анализ крови, пишет портал Newinform.



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