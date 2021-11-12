Агата Муцениеце рассказала о заработках после развода с Прилучным

Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце откровенно рассказала, как после развода с Павлом Прилучным изменились ее заработки. В рамках проекта «Есть вопросики» с Идой Галич она отметила, что получает средства от собственного YouTube-проекта и от рекламы в Instagram.

Агата Муцениеце сейчас сама воспитывает сына Тимофея и дочь Мию. Павел Прилучный также видится с наследниками. Не исключено, что он финансово участвует в их воспитании. Съемочный день актрисы стоит дешевле, нежели реклама в социальных сетях. Ставка Муцениеце на площадке составляет 100 тысяч рублей в день. Рекламный пост стоит дороже во много раз. В то же время звезда «Закрытой школы» признается, что очень любит кино. Если бы ей пришлось выбирать, то она бы предпочла кинематограф.

Агата Муцениеце официально ни с кем не находится в отношениях. Ее бывший супруг сразу после расставания с ней закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Агата Муцениеце сейчас все свободное время посвящает проекту «Ледниковый период». На льду артистка делает значительные успехи. Она выступает в паре с Александром Энбертом, пишет портал Newinform.