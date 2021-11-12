 

Агата Муцениеце рассказала о заработках после развода с Прилучным

12.11.2021, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце откровенно рассказала, как после развода с Павлом Прилучным изменились ее заработки. В рамках проекта «Есть вопросики» с Идой Галич она отметила, что получает средства от собственного YouTube-проекта и от рекламы в Instagram.
Агата Муцениеце сейчас сама воспитывает сына Тимофея и дочь Мию. Павел Прилучный также видится с наследниками. Не исключено, что он финансово участвует в их воспитании. Съемочный день актрисы стоит дешевле, нежели реклама в социальных сетях. Ставка Муцениеце на площадке составляет 100 тысяч рублей в день. Рекламный пост стоит дороже во много раз. В то же время звезда «Закрытой школы» признается, что очень любит кино. Если бы ей пришлось выбирать, то она бы предпочла кинематограф.

Агата Муцениеце официально ни с кем не находится в отношениях. Ее бывший супруг сразу после расставания с ней закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Агата Муцениеце сейчас все свободное время посвящает проекту «Ледниковый период». На льду артистка делает значительные успехи. Она выступает в паре с Александром Энбертом, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Сети полностью рассекретили данные о смартфоне Huawei nova 8i

03.10 / Ученые рассказали о передающихся через наличные деньги болезнях

08.09 / Мнение: Будни лоукостинга

25.12 / Мнение: Создатель или перекупщик? Наушники CGPods Вадима Бокова из Тюмени

28.09 / Губернаторам позволят обнулиться

21.04 / Королева Елизавета II обратилась к подданным в день своего 95-летия

09.12 / Вскрытие «Судного дня»

04.11 / Учёные назвали особенности людей с третьей группой крови

10.01 / Популярные травы и специи названы учёными мощным средством для долголетия

21.03 / Рейтинг DxOMark возглавил еще не выпущенный смартфон Black Shark 4 Pro с новым стандартом качества звука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика